Трамп напомнил о победах России и СССР в войнах против Наполеона и Гитлера

Россия является сильной страной, которая продолжает бороться и умеет одерживать успех в конфликтах, заявил американский президент Дональд Трамп.
Глава государства упомянул о Великой Отечественной войне и противостоянии в эпоху правления во Франции Наполеона Бонапарта. При этом Трамп уточнил, что Соединённые Штаты тоже боролись против нацистской Германии.
«Они прошли через множество войн. Они победили Гитлера, как и мы (США — прим. ред.). Они победили Наполеона», — сказал он на брифинге перед журналистами в Белом доме.
Напомним, в сентябре 2024 года Трамп также говорил о победах России и СССР в войнах против наполеоновской Франции и нацистской Германии. В связи с этим он заявил, что абсурдно ждать поражения РФ в новых конфликтах.