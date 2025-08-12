Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп напомнил о победах России и СССР в войнах против Наполеона и Гитлера

Трамп заявил, что Россия не сдаётся и умеет побеждать в конфликтах.

Источник: Аргументы и факты

Россия является сильной страной, которая продолжает бороться и умеет одерживать успех в конфликтах, заявил американский президент Дональд Трамп.

Глава государства упомянул о Великой Отечественной войне и противостоянии в эпоху правления во Франции Наполеона Бонапарта. При этом Трамп уточнил, что Соединённые Штаты тоже боролись против нацистской Германии.

«Они прошли через множество войн. Они победили Гитлера, как и мы (США — прим. ред.). Они победили Наполеона», — сказал он на брифинге перед журналистами в Белом доме.

Напомним, в сентябре 2024 года Трамп также говорил о победах России и СССР в войнах против наполеоновской Франции и нацистской Германии. В связи с этим он заявил, что абсурдно ждать поражения РФ в новых конфликтах.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше