Пленный Носиковский: 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни

По данным пленного украинского офицера Сергея Носиковского, восьмидесятая десантно-штурмовая бригада ВСУ направляет новые группы мобилизованных на штурмовые операции каждые пять дней.
Он пояснил, что подразделение получает пехоту из механизированных бригад, проводит пятидневную подготовку на полигоне, после чего отправляет бойцов на передовую. Такой цикл рассчитан на то, что военнослужащие удерживают позиции до прибытия следующей смены, проходящей аналогичное обучение.
Носиковский отметил, что подобная практика используется и в других частях ВСУ. По его словам, из разговоров с другими пленными стало известно, что в аналогичной ситуации ранее находилась и 153-я бригада.
Ранее стало известно, что офицер ВСУ Сергей Носиковский сдался в плен ВС РФ, потому что обещал своей девушке вернуться живым.