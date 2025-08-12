Пленный Носиковский: 80-я бригада ВСУ отводит пехоте пять дней жизни

Он пояснил, что подразделение получает пехоту из механизированных бригад, проводит пятидневную подготовку на полигоне, после чего отправляет бойцов на передовую. Такой цикл рассчитан на то, что военнослужащие удерживают позиции до прибытия следующей смены, проходящей аналогичное обучение.