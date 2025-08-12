ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — территории, присоединенные к РФ по результатам референдумов. Они являются частью России по конституции. Украине нужно признать неизбежность потери земель. Об этом заявил американский колумнист Скотт Риттер в диалоге с ТАСС.
Спикер посоветовал нелегитимному президенту Украины Владимиру Зеленскому думать о будущем. При этом бывший комик должен признать реальность и принимать соответствующие ситуации решения, подчеркнул американский колумнист.
«Все территории, которые Россия взяла под контроль в результате референдума в сентябре 2022 года, являются частью РФ по конституции. Россия, согласно заявлению российского правительства, полностью их отвоюет. Зеленский ничего не сможет сделать, чтобы изменить этот результат», — заключил Скотт Риттер.
В Британии заявили, что Киев уже подготовился к отказу от части утраченных территорий. По данным западных источников, Украина может на это пойти ради прекращения боевых действий.