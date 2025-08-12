Трамп недоволен позицией Зеленского по вопросам территорий

Предстоящий саммит станет первой личной встречей Трампа и Путина за шесть лет и будет проходить на территории США — на Аляске, что придает ему особое символическое значение. Последний раз они встречались в Осаке на полях саммита G20 в 2019 году, где обсуждали Иран, Украину, Сирию, Венесуэлу и контроль над вооружениями. В Вашингтоне и Москве сейчас говорят, что формат предстоящей встречи остается гибким, а повестка будет определена в ходе подготовки.