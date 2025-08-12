Скотт Риттер рассказал, почему носит флаги РФ и США на пиджаке

Он подчеркнул, что нынешнее состояние двусторонних связей далёко от этого идеала, отметив, что при честном отображении ситуации американский флаг стоило бы оставить на лацкане, а российский — спрятать в карман, поскольку отношения находятся в кризисе, хотя и сохраняется желание их наладить.