Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США, экс-инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку и член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного «Клуба Народного Единства» Скотт Риттер пояснил, что значок с объединёнными флагами России и США на его пиджаке символизирует стремление к мирным отношениям между двумя странами.
Он подчеркнул, что нынешнее состояние двусторонних связей далёко от этого идеала, отметив, что при честном отображении ситуации американский флаг стоило бы оставить на лацкане, а российский — спрятать в карман, поскольку отношения находятся в кризисе, хотя и сохраняется желание их наладить.
По словам Риттера, размещение флагов вместе у сердца отражает его надежду на достижение мира.
Ранее Скотт Риттер в ходе выступления на YouTube выразил мнение, что между Москвой и Вашингтоном возможен компромисс, однако препятствием для достижения договоренностей остаётся позиция украинского руководства.