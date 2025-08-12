Ричмонд
Скотт Риттер рассказал, почему носит флаги РФ и США на пиджаке

По словам Риттера, размещение флагов вместе у сердца отражает его надежду на достижение мира.

Источник: Аргументы и факты

Бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США, экс-инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку и член независимого наблюдательного совета медиаэкспертов Международного «Клуба Народного Единства» Скотт Риттер пояснил, что значок с объединёнными флагами России и США на его пиджаке символизирует стремление к мирным отношениям между двумя странами.

Он подчеркнул, что нынешнее состояние двусторонних связей далёко от этого идеала, отметив, что при честном отображении ситуации американский флаг стоило бы оставить на лацкане, а российский — спрятать в карман, поскольку отношения находятся в кризисе, хотя и сохраняется желание их наладить.

По словам Риттера, размещение флагов вместе у сердца отражает его надежду на достижение мира.

Ранее Скотт Риттер в ходе выступления на YouTube выразил мнение, что между Москвой и Вашингтоном возможен компромисс, однако препятствием для достижения договоренностей остаётся позиция украинского руководства.

