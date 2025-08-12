США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина с Трампом

Ранее Дональд Трамп заявил, что убеждён в возможности организации личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, республиканец допустил, что его личное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не потребоваться. Президент США рассчитывает, что переговоры в таком формате приведут к завершению конфликта на Украине.