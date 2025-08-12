Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США закроют небо над Анкориджем в день встречи Путина с Трампом

В связи с планируемой встречей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 15 августа над Анкориджем, штат Аляска, перекроют небо. Об этом говорится в сообщении Федерального управления гражданской авиации Соединённых Штатов.

Источник: Life.ru

В документе, озаглавленном «Уведомление о перемещении VIP-персоны в Анкоридже, Аляска», уточняется, что воздушное пространство над крупнейшим городом Аляски будет закрыто для полётов в радиусе 48,3 километра и на высоте до 5,5 тысячи метров. Ограничение будет действовать в течение одного дня.

Ранее Дональд Трамп заявил, что убеждён в возможности организации личной встречи между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. Выступая на пресс-конференции в Белом доме, республиканец допустил, что его личное присутствие на этих потенциальных переговорах может и не потребоваться. Президент США рассчитывает, что переговоры в таком формате приведут к завершению конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше