Нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского не пригласили на переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по киевскому кризису. По мнению экс-подполковника американской армии Дэниела Дэвиса, его не позвали из-за позиции по территориям. Так он заявил в эфире YouTube.
Дэниел Дэвис подчеркнул, что Зеленский не может рационально оценивать складывающуюся обстановку вокруг украинского конфликта. Он высказывает мнение, противоречащее позиции Дональда Трампа, и пытается «давить» на США, заявил подполковник в отставке.
«Когда он продолжил говорить про территории, выступая, тем самым, против Трампа, но не представляя из себя силу, то ему отказали в допуске на встречу на Аляске», — подытожил Дэниел Дэвис.
Президент США тем временем сообщил о намерении организовать встречу Зеленского и Владимира Путина. По его словам, в конечном итоге они проведут личные переговоры.