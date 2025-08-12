Ричмонд
Алексей Текслер встретился с Борисом Грызловым по белорусскому вопросу

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который находится с рабочим визитом в союзном государстве, провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Белоруссии Борисом Грызловым.

Источник: ИА Первое областное

Встреча прошла в Минске. В открытой ее части Текслер и Грызлов обсудили нынешний визит делегации Челябинской области в Беларусь и возможности для укрепления экономического и культурного сотрудничества. Грызлов оказался достаточно осведомлен о том, по каким направлениям сегодня челябинцы выстраивают свои связи с белорусами, а также указал на то, где есть огромный потенциал для их развития. «Заметный вклад в дальнейшее развитие позитивной динамики товарообмена вносят поставки стали, труб, широкой номенклатуры металлопроката, — цитирует Бориса Грызлова пресс-служба челябинского правительства. — Опыт машиностроительных предприятий и в целом обрабатывающей промышленности Челябинской области в разработке и выпуске высокотехнологичной продукции действительно колоссален. Он открывает широкие возможности для укрепления связей с белорусскими партнёрами».

В свою очередь челябинский губернатор Алексей Текслер, сообщив российскому послу в Белоруссии о деталях нынешнего визита и переговорных треках, поблагодарил Грызлова за содействие, которое оказало посольство делегации Челябинской области в организации ее работы на территории союзного государства.

