Алексей Текслер встретился с Борисом Грызловым по белорусскому вопросу

Встреча прошла в Минске. В открытой ее части Текслер и Грызлов обсудили нынешний визит делегации Челябинской области в Беларусь и возможности для укрепления экономического и культурного сотрудничества. Грызлов оказался достаточно осведомлен о том, по каким направлениям сегодня челябинцы выстраивают свои связи с белорусами, а также указал на то, где есть огромный потенциал для их развития. «Заметный вклад в дальнейшее развитие позитивной динамики товарообмена вносят поставки стали, труб, широкой номенклатуры металлопроката, — цитирует Бориса Грызлова пресс-служба челябинского правительства. — Опыт машиностроительных предприятий и в целом обрабатывающей промышленности Челябинской области в разработке и выпуске высокотехнологичной продукции действительно колоссален. Он открывает широкие возможности для укрепления связей с белорусскими партнёрами».