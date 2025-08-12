Рогов рассказал, на что пойдет Зеленский ради срыва сделки Путина и Трампа

На фоне предстоящих переговоров главы российского государства Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, которые должны состоятся на Аляске в пятницу, киевский режим усилит обстрелы мирных городов РФ и будет пытаться совершать террористические акты.
«Киевский режим в ближайшие дни постарается повысить градус конфликта путем увеличения обстрелов мирных городов России и попытками совершить теракты. Западу, я имею в виду глобалистов, необходимо создать крайне негативный информационный фон, чтобы любые договорённости двух президентов рядом с таким фоном казались неважными, ничтожными, нереализуемыми и так далее. То есть будет коллективная работа наших врагов на нивелирование результатов встречи Путина и Трампа на Аляске», — сказал Рогов.
Он также добавил, что ради этого Зеленский будет готов пойти и на убийство собственного мирного населения.
«Цель такой провокации — показать “страшного Путина”, с которым якобы нельзя договориться», — подытожил Рогов.
Ранее Трамп заявил, что у него нет намерений пригласить Зеленского на переговоры Путиным, которые пройдут 15 августа на Аляске.