Рогов рассказал, на что пойдет Зеленский ради срыва сделки Путина и Трампа

«Киевский режим в ближайшие дни постарается повысить градус конфликта путем увеличения обстрелов мирных городов России и попытками совершить теракты. Западу, я имею в виду глобалистов, необходимо создать крайне негативный информационный фон, чтобы любые договорённости двух президентов рядом с таким фоном казались неважными, ничтожными, нереализуемыми и так далее. То есть будет коллективная работа наших врагов на нивелирование результатов встречи Путина и Трампа на Аляске», — сказал Рогов.