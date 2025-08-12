Мадуро заявил о победе России в противостоянии с западной гегемонией

А ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что американский президент Дональд Трамп не определился с введением новых пошлин против Китая за покупку российской нефти. Он отметил, что вопрос с Пекином более сложный и требует особого подхода, поскольку американо-китайские отношения затрагивают множество аспектов, выходящих за рамки российской тематики.