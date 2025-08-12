Шеф Пентагона допустил свое участие во встрече Трампа и Путина на Аляске

Министр обороны США Пит Хегсет допустил вероятность своего присутствия на предстоящей встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Об этом глава Пентагона сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Хегсет пояснил, что потребуется согласовать его участие с рабочим расписанием. При этом он не исключил своей вовлеченности в предстоящий российско-американский саммит высшего уровня.
Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа 2025 года. Как уточнял помощник российского президента Юрий Ушаков, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время визита в Москву упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув важность фокуса на подготовке двусторонних переговоров.
Добавим, что Владимир Путин высказался о возможности встречи с Зеленским, отметив, что для подобных переговоров должны быть созданы определенные условия, к формированию которых, по его мнению, пока не приступили.
