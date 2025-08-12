Шеф Пентагона допустил свое участие во встрече Трампа и Путина на Аляске

Ранее Кремль и Белый дом подтвердили, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа 2025 года. Как уточнял помощник российского президента Юрий Ушаков, спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф во время визита в Москву упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи с участием Путина, Трампа и Владимира Зеленского. Российская сторона оставила это предложение без комментариев, подчеркнув важность фокуса на подготовке двусторонних переговоров.