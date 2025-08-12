Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова освободили от должности первого вице-премьера ДНР

Указ подписал глава региона Денис Пушилин.

Источник: IrkutskMedia.ru

Бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова освободили от должности первого вице-премьера ДНР. Указ главы республики Дениса Пушилина вступил в силу с 11 августа, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Донецкой Народной Республики.

«Освободить Бердникова Дмитрия Викторовича от должности первого заместителя председателя правительства ДНР», — сказано в указе, опубликованном на официальных ресурсах региона.

Напоминаем, что Дмитрий Бердников был первым заместителем председателя кабинета министров ДНР с февраля 2025 года. С мая 2023 года был вице-премьером республики. В ноябре 2022 года он был назначен главой администрации Мариуполя Донецкой народной республики. Ранее чиновник также занимал пост вице-премьера Якутии.