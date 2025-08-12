Бывшего мэра Иркутска Дмитрия Бердникова освободили от должности первого вице-премьера ДНР

Напоминаем, что Дмитрий Бердников был первым заместителем председателя кабинета министров ДНР с февраля 2025 года. С мая 2023 года был вице-премьером республики. В ноябре 2022 года он был назначен главой администрации Мариуполя Донецкой народной республики. Ранее чиновник также занимал пост вице-премьера Якутии.