В Пентагоне признали необходимость территориального обмена для урегулирования на Украине

А ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что он может организовать личную встречу между российским лидером Владимиром Путиным и главарём киевского режима Владимиром Зеленским. При этом республиканец допустил, что его личное присутствие может и не потребоваться. Он отметил, что в конечном итоге предпримет все необходимые шаги, чтобы Путин и Зеленский оказались за одним столом переговоров.