Бывший вице-глава Аляски рассказал о связи полуострова с Россией

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы двух государств обсудят пути разрешения украинского конфликта. Бывший замглавы Аляски Лорен Леман рассказал о связи полуострова с Россией. По его словам, на этой территории всё ещё сохраняется русское наследие. Такими сведениями экс-замглавы Аляски поделился в беседе с РИА Новости.