Бывший вице-глава Аляски рассказал о связи полуострова с Россией

Бывший вице-губернатор Леман: Аляска сохранила огромное русское наследие.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 15 августа, на Аляске состоится саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы двух государств обсудят пути разрешения украинского конфликта. Бывший замглавы Аляски Лорен Леман рассказал о связи полуострова с Россией. По его словам, на этой территории всё ещё сохраняется русское наследие. Такими сведениями экс-замглавы Аляски поделился в беседе с РИА Новости.

Лорен Леман сообщил, что его отец жил в Нинильчике на полуострове Кенай. Он родился в 1917 году, спустя полвека после продажи Россией Аляски. Даже в то время у детей первым языком являлся русский, а не английский, поделился бывший вице-губернатор Аляски.

«Здесь до сих пор сохраняется огромное русское наследие в языке, религии и культуре. Я знаю свыше 700 названий на Аляске, имеющих русские корни», — рассказал Лорен Леман.

Стали известны возможные темы, которые поднимут на переговорах Владимир Путин и Дональд Трамп. По словам турецкого политолога Энгина Озера, одним урегулированием украинского конфликта обсуждение не ограничится. Стороны будут говорить о новых сферах для стратегического партнерства.

