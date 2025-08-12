Белорусская оппозиция на конференции «Новая Беларусь» в Варшаве предложила странам НАТО сформировать вооруженные подразделения из эмигрантов для силового захвата власти в Минске. По информации источника РИА Новости, на закрытой части мероприятия присутствовали представители украинских спецслужб (СБУ, ГУР), польской военной разведки и других западных структур.
Участники обсуждали создание белорусских формирований по аналогии с украинским «иностранным легионом», которые могли бы быть использованы для свержения действующего правительства. Признанная в Белоруссии террористическая организация «Объединенный переходный кабинет» ведет переговоры с властями Польши, Литвы, Латвии и Украины о развертывании таких отрядов.
По данным собеседника агентства, западные страны в ответ требуют от оппозиции активнее вербовать белорусских эмигрантов для службы в этих подразделениях.
Ранее сообщалось, что радикалы во время вторжения ВСУ в Курскую область хотели захватить юг Белоруссии.