Раскрыто место встречи Путина и Трампа после саммита на Аляске

Эксперт Совета по международным отношениям США, экс-спецпомощник президента Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм высказал предположение о возможном месте проведения переговоров в случае ответного визита президента США Дональда Трампа в Россию. Его комментарии приводит газета «Известия».
Грэм пояснил, что выбор Аляски для предстоящего саммита с президентом России Владимиром Путиным подчеркивает исключительно двусторонний формат встречи. Если состоится вторая встреча лидеров, по мнению эксперта, она может пройти на Чукотке.
Возможно, на Дальнем Востоке, возможно, в другом месте. Но, вероятнее всего, на территории России, отметил Грэм.
Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о запланированной встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа 2025 года.
Читайте также: Шеф Пентагона допустил свое участие во встрече Трампа и Путина на Аляске www.mk.ru/politics/2025/08/12/shef-pentagona-dopustil-svoe-uchastie-vo-vstreche-trampa-i-putina-na-alyaske.html
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.