Раскрыто место встречи Путина и Трампа после саммита на Аляске

Эксперт Совета по международным отношениям США, экс-спецпомощник президента Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм высказал предположение о возможном месте проведения переговоров в случае ответного визита президента США Дональда Трампа в Россию. Его комментарии приводит газета «Известия».

Грэм пояснил, что выбор Аляски для предстоящего саммита с президентом России Владимиром Путиным подчеркивает исключительно двусторонний формат встречи. Если состоится вторая встреча лидеров, по мнению эксперта, она может пройти на Чукотке.

Возможно, на Дальнем Востоке, возможно, в другом месте. Но, вероятнее всего, на территории России, отметил Грэм.

Напомним, ранее Дональд Трамп объявил о запланированной встрече с Владимиром Путиным на Аляске 15 августа 2025 года.

