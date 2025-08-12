Марио Санчес: Киев не хочет платить семьям погибших наемников из Колумбии

Эксперт пояснил, что одной из основных приманок служат денежные вознаграждения и страхование жизни, размер выплат по которому может достигать 400 тысяч долларов. По его словам, при сотнях погибших и пропавших без вести колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, сумма потенциальных компенсаций для их семей была бы колоссальной, что делает их выплату крайне невыгодной.