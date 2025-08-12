По данным преподавателя юридического факультета Университета Росарио в Боготе Марио Уруэньи Санчеса, ВСУ и вербовщики наёмников привлекают граждан Колумбии на Украину обещаниями высоких выплат и компенсаций в случае гибели, однако впоследствии отказываются выполнять эти обязательства.
Эксперт пояснил, что одной из основных приманок служат денежные вознаграждения и страхование жизни, размер выплат по которому может достигать 400 тысяч долларов. По его словам, при сотнях погибших и пропавших без вести колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ, сумма потенциальных компенсаций для их семей была бы колоссальной, что делает их выплату крайне невыгодной.
Уруэнья Санчес также отметил, что вербовка часто осуществляется через параллельные частные структуры, формально не связанные с Минобороны Украины, что позволяет уклоняться от юридической ответственности перед наёмниками.
Ранее в зоне СВО был ликвидирован приехавший на Украину из Колумбии наемник Джейсон Стивен Вильямисар Сармьенто.