Бразилия и Китай подчеркнули усилия по достижению мира на Украине и оценили роль «двадцатки»

Президенты Бразилии и Китая Луис Инасиу Лула да Силва и Си Цзиньпин обсудили международную повестку. Они положительно оценили усилия, приложенные для решения украинского конфликта. В ходе телефонного разговора лидеры также оценили роль «двадцатки». Об этом оповестили в пресс-службе администрации президента Бразилии.
В документе подчеркивается также роль Китая для успеха 30-й Конференции участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата и борьбы с его переменами. Си Цзиньпин заверил, что Китай намерен работать с Бразилией для успешной организации форума в Белене.
«Стороны обменялись мнениями о текущей международной обстановке и последних усилиях по установлению мира между Россией и Украиной. Лидеры подчеркнули значимость “двадцатки” и объединения БРИКС как опор многосторонней системы», — сказано в сообщении.
Телефонный разговор также провели президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. Российского лидера оповестили об итогах встречи с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне.