Глава Пентагона Хегсет допустил участие во встрече Трампа и Путина на Аляске

11 августа Дональд Трамп заявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет убеждать российского лидера закончить конфликт на Украине. Глава Белого дома также допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Еще Трамп сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем ВС РФ.