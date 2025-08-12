Глава Пентагона Хегсет допустил участие во встрече Трампа и Путина на Аляске

Глава Пентагона Пит Хегсет сообщил, что может стать участником встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
— Я не знаю. Посмотрим, как будет выглядеть мой график. Возможно, — ответил он в интервью каналу Fox News на вопрос, возможно ли его присутствие на встрече лидеров двух стран, передает ТАСС.
Наихудшим сценарием для Украины и Европы станет вариант, в рамках которого Владимир Путин и Дональд Трамп по итогам встречи на Аляске договорятся об обмене территориями, что Украина «навсегда передаст России», сообщили эксперты издания Financial Times.
Более выгодным сценарием для Киева и Европы станет соглашение о прекращении огня с угрозой введения вторичных санкций в отношении РФ в случае возобновления боевых действий.
11 августа Дональд Трамп заявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным. Он добавил, что будет убеждать российского лидера закончить конфликт на Украине. Глава Белого дома также допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Еще Трамп сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем ВС РФ.