Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Евросоюзе заявили о начале работы над 19-м пакетом санкций против РФ

Европейский союз приступил к разработке 19-го пакета ограничительных мер в отношении России.

Европейский союз приступил к разработке 19-го пакета ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, обсуждение каких-либо уступок исключено, заявила она.

Каллас подчеркнула важность последовательности в урегулировании. Первым шагом, по ее словам, должно стать «безоговорочное прекращение огня с эффективным контрольным механизмом», а также предоставление гарантий безопасности.

Глава евродипломатии подтвердила, что ЕС сосредоточен на подготовке нового санкционного пакета.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неоднократных призывах к президенту США Дональду Трампу усилить давление на Россию. По его словам, Вашингтон объявил о новых ограничительных мерах, однако их введение пока не состоялось.

Напомним, Кремль и Белый дом подтвердили проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Конкретное место встречи в штате пока не определено ни российской, ни американской стороной.

Читайте также: Президент Венесуэлы заявил о крахе западной гегемонии перед Россией.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше