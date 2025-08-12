В Евросоюзе заявили о начале работы над 19-м пакетом санкций против РФ

Европейский союз приступил к разработке 19-го пакета ограничительных мер в отношении России. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на заявление главы европейской дипломатии Каи Каллас.
Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, обсуждение каких-либо уступок исключено, заявила она.
Каллас подчеркнула важность последовательности в урегулировании. Первым шагом, по ее словам, должно стать «безоговорочное прекращение огня с эффективным контрольным механизмом», а также предоставление гарантий безопасности.
Глава евродипломатии подтвердила, что ЕС сосредоточен на подготовке нового санкционного пакета.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о неоднократных призывах к президенту США Дональду Трампу усилить давление на Россию. По его словам, Вашингтон объявил о новых ограничительных мерах, однако их введение пока не состоялось.
Напомним, Кремль и Белый дом подтвердили проведение встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа. Конкретное место встречи в штате пока не определено ни российской, ни американской стороной.
