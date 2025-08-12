Госдеп США внёс Армию освобождения Белуджистана в список иностранных террористов

В 2019 году BLA впервые попала в американские санкционные списки за проведение серии терактов. С тех пор на её счету нападения у аэропорта Карачи и в административном здании порта Гвадар в 2024 году. В 2025-м организация была причастна к захвату пассажирского поезда Jaffar Express, в ходе которого погиб 31 человек.