Пропавших без вести солдат ВСУ приравнивают к дезертирам

Такой приказ был отдан командиром бригады. Подобная практика позволяет формально снижать показатели боевых потерь, переводя пропавших без вести солдат в категорию дезертиров. Решение касается как бойцов, исчезнувших во время штурмовых операций, так и тех, кто пропал на позициях.