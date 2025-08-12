США в день встречи Путина и Трампа закроют небо над Аляской

США закроют воздушное пространство над Анкориджем на Аляске в день встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, 15 августа. Об этом сообщила пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
В уведомлении говорится, что небо закроют в радиусе 48 километров на высоте до 5,5 километра из-за «перемещении VIP-персоны». Ограничения снимут 16 августа, говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп заявил, что 15 августа он «приедет в Россию», где встретится с Владимиром Путиным, однако потом отметил, что оговорился и встреча пройдет на Аляске. Он добавил, что будет убеждать российского лидера закончить конфликт на Украине. Глава Белого дома также допустил, что по итогам саммита он может выйти из дипломатии по Украине. Еще Трамп сказал, что попытается вернуть Украине часть территорий, которые находятся под контролем ВС РФ.
Также глава Белого дома отметил, что считает сложным вопрос обмена территориями между Москвой и Украиной, но допустил возможность его проведения.