«ВД»: в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища попали 2 бригады ВСУ

На константиновском направлении в «котле», сформированном продвигающимися российскими подразделениями для ВСУ у Клебан-Быксксого водохранилища, оказались две бригады украинских боевиков, сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«В “котел” в районе Клебан-Быксксого водохранилища (Константиновский район ДНР) попали две бригады ВСУ», — говорится в публикации.
Сообщается, что в «котле» могут находиться до 3 тысяч военнослужащих противника.
Напомним, информация о формировании «котла» у Клебан-Быксксого водохранилища появилась в конце июля. Сообщалось о попадании в него крупной группировки украинских боевиков.