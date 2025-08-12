Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«ВД»: в «котел» у Клебан-Быксксого водохранилища попали 2 бригады ВСУ

По данным источников, в котле могли оказаться до 3 тысяч военнослужащих противника.

Источник: Аргументы и факты

На константиновском направлении в «котле», сформированном продвигающимися российскими подразделениями для ВСУ у Клебан-Быксксого водохранилища, оказались две бригады украинских боевиков, сообщает Telegram-канал «Военное дело».

«В “котел” в районе Клебан-Быксксого водохранилища (Константиновский район ДНР) попали две бригады ВСУ», — говорится в публикации.

Сообщается, что в «котле» могут находиться до 3 тысяч военнослужащих противника.

Напомним, информация о формировании «котла» у Клебан-Быксксого водохранилища появилась в конце июля. Сообщалось о попадании в него крупной группировки украинских боевиков.