За что Украина объявила в розыск российского певца Майданова

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского артиста и депутата Госдумы Дениса Майданова.

Согласно данным украинских правоохранительных органов, музыкант обвиняется в «посягательстве на территориальную целостность Украины».

Информация о Майданове размещена на официальном сайте СБУ в разделе разыскиваемых лиц, где он значится в категории приговорённых к лишению свободы. Основанием для преследования стали его публичные высказывания и позиция по украинскому вопросу.

Дополнительным поводом для розысак стали неоднократные посещения Майдановым Крыма после 2014 года. Ещё в 2017 году его данные были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», известного своими списками «неблагонадёжных» лиц.

Это обычная практика украинских властей по заочному предъявлению обвинений российским публичным фигурам. Президент Украины Владимир Зеленский систематически подписывает указы о санкциях против российских граждан и компаний, а также иностранцев, сотрудничающих с РФ.

Напомним, что Денис Майданов продолжает свою профессиональную и политическую деятельность в России, оставаясь депутатом Государственной Думы и выступая с концертами в поддержку российских военных.