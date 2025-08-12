Информация о Майданове размещена на официальном сайте СБУ в разделе разыскиваемых лиц, где он значится в категории приговорённых к лишению свободы. Основанием для преследования стали его публичные высказывания и позиция по украинскому вопросу.
Дополнительным поводом для розысак стали неоднократные посещения Майдановым Крыма после 2014 года. Ещё в 2017 году его данные были внесены в базу украинского сайта «Миротворец», известного своими списками «неблагонадёжных» лиц.
Это обычная практика украинских властей по заочному предъявлению обвинений российским публичным фигурам. Президент Украины Владимир Зеленский систематически подписывает указы о санкциях против российских граждан и компаний, а также иностранцев, сотрудничающих с РФ.
Напомним, что Денис Майданов продолжает свою профессиональную и политическую деятельность в России, оставаясь депутатом Государственной Думы и выступая с концертами в поддержку российских военных.