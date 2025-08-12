Ричмонд
Бывший вице-губернатор Аляски о своих русских корнях: «Я горжусь»

Бывший вице-губернатор Аляски Леман рассказал, что гордится русскими корнями.

Источник: Комсомольская правда

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман в интервью РЕН ТВ рассказал о своих русских корнях, которые восходят к первым поселенцам региона. Политик подтвердил, что является потомком русских колонистов, проживавших на Аляске до её продажи США в 1867 году.

«В нашей семейной истории сохранились сведения о браке в 1798 году между русским по имени Ефим Расторгуев и местной алутиикской женщиной по имени Аграфена. Я являюсь их потомком», — заявил Леман.

Он подчеркнул, что многие жители Аляски помнят о русском периоде истории региона. В посёлке Нинилчик, где вырос политик, до сих пор сохраняется влияние русского языка и традиций.

«Я горжусь своими русскими корнями, но также горжусь и своим происхождением от коренных народов Аляски. Знаете, я стал первым представителем коренного населения Аляски, избранным на общегосударственную должность», — заключил он.

Кремль и Белый дом подтвердили, что переговоры между Путиным и Трампом состоятся на Аляске 15 августа. Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске, чтобы обсудить условия долгосрочного мира по Украине.

