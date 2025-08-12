Бывший вице-губернатор Аляски о своих русских корнях: «Я горжусь»

Бывший вице-губернатор Аляски Лоран Леман в интервью РЕН ТВ рассказал о своих русских корнях, которые восходят к первым поселенцам региона. Политик подтвердил, что является потомком русских колонистов, проживавших на Аляске до её продажи США в 1867 году.