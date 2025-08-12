Глава Пентагона Хегсет не исключил участия в предстоящей встрече Путина и Трампа

Ранее Хегсет отметил, что урегулирование конфликта на Украине неизбежно предполагает взаимные уступки. Он подчеркнул, что переговоры могут коснуться территориальных изменений, которые станут частью компромиссного соглашения. Однако полное согласие всех участников маловероятно. Глава Пентагона также напомнил, что инициаторами нынешнего кризиса являются представители предыдущих правительств — Барака Обамы и Джо Байдена.