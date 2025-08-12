Котенок: войска РФ взяли под контроль Новое Шахово под Добропольем

Российские подразделения выбили боевиков ВСУ из села Новое Шахово в районе Доброполья, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Новое Шахово … перешло под контроль наших подразделений», — написал он.
Военкор сообщил также об атаках российских войск на позиции ВСУ в районе расположенного к югу от Нового Шахова села Гришино, боях на окраинах города Родинское и продвижении в центральной части находящегося рядом с ним села Красный Лиман.
Котенок привел информацию украинских источников о заходе групп бойцов РФ в Доброполье.
Ранее сообщалось о прорыве российских войск к северу от Красноармейска.