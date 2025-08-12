Саммит лидеров Южной Кореи и США проведут 25 августа в Вашингтоне

Американский и южнокорейский лидеры Дональд Трамп и Ли Чжэ Мен проведут свой первый саммит в Вашингтоне 25 августа. Об этом заявила пресс-секретарь президента Южной Кореи Кан Ю Чжон, пишет агентство Reuters.
По ее словам, на предстоящей встрече особое внимание будет уделено сотрудничеству в области безопасности в рамках военного союза и партнерству в сфере экономической безопасности.
Также пресс-секретарь южнокорейского президента добавила, что на повестке саммита ожидается обсуждение промышленного сотрудничества в полупроводниковом, аккумуляторном и судостроительном секторах на основе торгового соглашения, заключенного в этом месяце.
Напомним, в конце прошлого месяца стало известно, что Дональд Трамп подписал торговую сделку с Южной Кореей.