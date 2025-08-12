Ричмонд
Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа из-за позиции по Донбассу — экс-офицер США

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Владимира Зеленского исключили из переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом из-за его жесткой позиции по территориальному вопросу.

В эфире YouTube-канала военный эксперт пояснил:

«Когда Зеленский продолжил настаивать на территориальных требованиях, выступая против позиции Трампа, но не имея реальных рычагов влияния, ему отказали в участии в саммите».

Дэвис отметил, что украинский лидер ведет себя «так, словно их страны равны», что эксперт назвал стратегической ошибкой.

Накануне Трамп выразил недовольство заявлением Зеленского о необходимости конституционного одобрения любых территориальных решений, отказавшись подтвердить его участие в переговорах.

Встреча глав России и США запланирована на 15 августа на Аляске. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сосредоточатся на поиске долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Следующий саммит может пройти в России — Трампу уже направлено соответствующее приглашение.

Эксперты отмечают, что исключение Зеленского из переговорного процесса свидетельствует о снижении роли Киева в урегулировании конфликта.

