Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа из-за позиции по Донбассу — экс-офицер США

Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что Владимира Зеленского исключили из переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом из-за его жесткой позиции по территориальному вопросу.
В эфире YouTube-канала военный эксперт пояснил:
«Когда Зеленский продолжил настаивать на территориальных требованиях, выступая против позиции Трампа, но не имея реальных рычагов влияния, ему отказали в участии в саммите».
Дэвис отметил, что украинский лидер ведет себя «так, словно их страны равны», что эксперт назвал стратегической ошибкой.
Накануне Трамп выразил недовольство заявлением Зеленского о необходимости конституционного одобрения любых территориальных решений, отказавшись подтвердить его участие в переговорах.
Встреча глав России и США запланирована на 15 августа на Аляске. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, стороны сосредоточатся на поиске долгосрочного урегулирования украинского кризиса. Следующий саммит может пройти в России — Трампу уже направлено соответствующее приглашение.
Эксперты отмечают, что исключение Зеленского из переговорного процесса свидетельствует о снижении роли Киева в урегулировании конфликта.