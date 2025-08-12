Риттер: встреча Путина и Трампа может стать для Украины последним шансом

Планируемая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, по мнению бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера, является последней возможностью для Украины сохранить государственность. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.