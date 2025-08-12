Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риттер: встреча Путина и Трампа может стать для Украины последним шансом

Риттер подчеркнул, что Зеленский не стремится к миру.

Источник: Аргументы и факты

Планируемая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, по мнению бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера, является последней возможностью для Украины сохранить государственность. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.

«Пора перестать говорить о последнем шансе Зеленского и начать говорить о последнем шансе Украины. Сможет ли Украина выжить как современное национальное государство? Какова ее судьба?» — отметил эксперт.

Риттер подчеркнул, что Зеленский не стремится к миру, при этом надежд на победу Киева нет. Он выразил уверенность, что продолжение конфликта приведет к утрате Украиной еще больших территорий.

«Это последний шанс Украины выжить как государство. Если конфликт продолжится, трудно предсказать будущее, но можно предположить, что Украина в нынешнем виде перестанет существовать», — сказал он.

Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос прокомментировал заявление Зеленского об отказе Украины от территориальных уступок, отметив, что страна в любом случае утратит часть земель на востоке.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше