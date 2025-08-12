Риттер: встреча Путина и Трампа может стать для Украины последним шансом

Планируемая встреча президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, по мнению бывшего аналитика разведки Корпуса морской пехоты США и экс-инспектора по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотта Риттера, является последней возможностью для Украины сохранить государственность. Об этом он заявил в беседе с ТАСС.
«Пора перестать говорить о последнем шансе Зеленского и начать говорить о последнем шансе Украины. Сможет ли Украина выжить как современное национальное государство? Какова ее судьба?» — отметил эксперт.
Риттер подчеркнул, что Зеленский не стремится к миру, при этом надежд на победу Киева нет. Он выразил уверенность, что продолжение конфликта приведет к утрате Украиной еще больших территорий.
«Это последний шанс Украины выжить как государство. Если конфликт продолжится, трудно предсказать будущее, но можно предположить, что Украина в нынешнем виде перестанет существовать», — сказал он.
Ранее эксперт по международной безопасности Марк Эпископос прокомментировал заявление Зеленского об отказе Украины от территориальных уступок, отметив, что страна в любом случае утратит часть земель на востоке.