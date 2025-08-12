Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно о богатейшем русском наследии Аляски

Аляска, где 15 августа 2025 года состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сохраняет значительное культурное наследие эпохи Русской Америки.

Аляска, где 15 августа 2025 года состоится встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сохраняет значительное культурное наследие эпохи Русской Америки. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил бывший вице-губернатор штата Лорен Леман, комментируя выбор места для переговоров.

Здесь по-прежнему присутствует обширное русское наследие в области языка, религиозных традиций и культуры. Мне известно более семисот географических названий на Аляске, имеющих русское происхождение, отметил Леман.

Он поделился информацией о том, что его отец родился в населенном пункте Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году — спустя пятьдесят лет после продажи территории. Несмотря на это, по словам ЛеМана, для местных детей того времени русский язык оставался первым, а не английский.

Нинильчик был основан в 1847 году, за два десятилетия до передачи Аляски, как поселение для бывших работников Русско-американской компании.

Они стремились создать семьи, заниматься рыболовством, охотой и возделыванием огородов. И это место идеально подходило для такой жизни, пояснил Леман.

Напомним, Россия и США ранее подтвердили проведение встречи лидеров на Аляске 15 августа 2025 года.

Читайте также: Раскрыто место встречи Путина и Трампа после саммита на Аляске.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше