Стало известно о богатейшем русском наследии Аляски

Он поделился информацией о том, что его отец родился в населенном пункте Нинильчик на полуострове Кенай в 1917 году — спустя пятьдесят лет после продажи территории. Несмотря на это, по словам ЛеМана, для местных детей того времени русский язык оставался первым, а не английский.