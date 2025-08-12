Эксперт раскрыл вероятный маршрут полета Путина на Аляску

Специалист отметил, что с 2022 года действуют взаимные ограничения на воздушное сообщение между Россией и США, а также рядом других стран. Однако дипломатические каналы позволяют получить исключение для официальных визитов. Правовой основой для таких перелетов остаются международные соглашения, включая Монреальскую конвенцию 1999 года.