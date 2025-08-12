Ричмонд
Эксперт раскрыл вероятный маршрут полета Путина на Аляску

Для организации встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске потребуется специальное дипломатическое разрешение на пролет российского самолета над территорией США.

Как пояснил ТАСС эксперт по международному праву Владимир Канашевский, наиболее вероятным маршрутом станет перелет из Чукотки через Берингов пролив, что минимизирует риски пролета над территориями третьих стран.

Специалист отметил, что с 2022 года действуют взаимные ограничения на воздушное сообщение между Россией и США, а также рядом других стран. Однако дипломатические каналы позволяют получить исключение для официальных визитов. Правовой основой для таких перелетов остаются международные соглашения, включая Монреальскую конвенцию 1999 года.

Встреча лидеров двух стран запланирована на 15 августа на Аляске. Это будет первый личный контакт Путина и Трампа после возвращения последнего на пост президента США в январе 2025 года.

Ранее сообщалось, что раскрыто место встречи Путина и Трампа после саммита на Аляске.

