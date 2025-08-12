Ричмонд
В Аргентине призвали задержать Нетаньяху в случае его приезда в страну

Аргентинский профсоюз работников госсектора сослался на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом.

Источник: Аргументы и факты

Аргентинский профсоюз работников госсектора попросил местный суд задержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в случае его визита в страну.

В заявлении, которое опубликовано на сайте столичного филиала Ассоциации работников госсектора (ATE), подчеркивается, что Нетаньяху является ответственным за «военные преступления, геноцид и преступления против человечности, совершенные в отношении палестинского народа».

С просьбой о «незамедлительном задержании на основании ордеров, выданных Международным уголовным судом», в федеральный суд обратились представители ATE и правозащитной организации HIJOS.

Как отметили в аргентинском профсоюзе работников госсектора, сославшись на СМИ, предполагается, что израильский премьер посетит Аргентину 7−10 сентября.

Уточним, Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре прошлого года.

