Армия России начала бои в Родинском в ДНР

Он отметил, что прорыву российских сил способствовало успешное наступление в районе шахты «Краснолиманская». По его словам, группировка ВСУ в Родинском находится под мощным огневым давлением, которое ведётся сразу с трёх направлений.
Напомним, российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.