Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России начала бои в Родинском в ДНР

В районе Родинского разгорелись ожесточённые столкновения, передаёт ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

Источник: Life.ru

Он отметил, что прорыву российских сил способствовало успешное наступление в районе шахты «Краснолиманская». По его словам, группировка ВСУ в Родинском находится под мощным огневым давлением, которое ведётся сразу с трёх направлений.

Напомним, российские штурмовые подразделения освободили административные здания шахты «Краснолиманская» — второго по значимости угледобывающего предприятия Донецкой Народной Республики. Украинские военные были вынуждены отступить к террикону шахты, где сейчас находятся под полной блокадой.