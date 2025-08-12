Ричмонд
На Украине не исключили потери Доброполья раньше Красноармейска

По информации украинских источников, российские подразделения успешно продвигаются в районе города, используя дыры в обороне ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

В связи с прорывом российских подразделений в районе Доброполья в ДНР на Украине заговорили о возможной потере ВСУ этого города раньше Красноармейска, в котором продвигаются бойцы РФ.

«С таким развитием событий, если он не изменится, мы можем столкнуться с моментом, что Доброполье упадет быстрее, чем Покровск (Красноармейск — прим. ред.)», — пишет украинский аналитический ресурс DeepState.

Он признал продвижение российских войск в районе сел Кучеров Яр и Золотой Колодезь и их заход в Веселое. Сообщается об успехах бойцов РФ в районе трассы Доброполье — Краматорск, которая, по данным некоторых источников, была перерезана.

Канал отмечает, что российские подразделения, используя дыры в обороне ВСУ, продвигаются в обход тяжелых фортификационных сооружений, оборудованных украинскими военными в окрестностях Золотого Колодезя, Шахова и ряда других населенных пунктов на данном участке. В материале прогнозируется захват этих укреплений войсками РФ.

Напомним, ранее появились сообщения о прорыве российских подразделений к востоку от Доброполья.