Глупо и нелепо: В США рассказали, почему Зеленского не пригласили на саммит на Аляске

Непреклонность Владимира Зеленского в территориальном вопросе и привела к тому, что он не получил приглашения на предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.