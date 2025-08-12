ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов

Данные в электронной системе будут храниться три года и автоматически удаляться. Что касается нарушителей сроков пребывания, то их данные будут храниться пять лет. Указанная система будет действовать во всех 25 странах Евросоюза, но за исключением Ирландии и Кипра, а также в Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне, Исландии. Перечисленные страны не входят в ЕС, но они в Шенгенской зоне.