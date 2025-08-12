ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов. Подробности пишет портал Myfin.by.
В частности, с 12 октября 2025 года Европейский союз запускает новую Систему въезда/выезда (EES), которая коснется путешественников, в том числе и из Беларуси. Так, вместо привычных штампов в паспортах начнут использовать цифровое биометрическое сканирование в отношении граждан тех стран, которые не входят в Евросоюз. От указанной процедуры отказаться нельзя — будет отказано во въезде.
Биометрические сведения о путешественниках будут храниться централизованно. Речь идет про фото лица, отпечатки пальцев, имя и тип проездного документа, а также время и место въезда и выезда с территории Европейского союза.
Как ожидается, новые правила дадут возможность повысить безопасность, контроль за соблюдением правил пребывания. Кроме того, они упростят процедуры, касающиеся пограничного контроля. Конечная цель нововведений состоит в том, что снизить число нарушений сроков пребывания, обмениваться данными между странами в режиме реального времени.
Данные в электронной системе будут храниться три года и автоматически удаляться. Что касается нарушителей сроков пребывания, то их данные будут храниться пять лет. Указанная система будет действовать во всех 25 странах Евросоюза, но за исключением Ирландии и Кипра, а также в Норвегии, Швейцарии, Лихтенштейне, Исландии. Перечисленные страны не входят в ЕС, но они в Шенгенской зоне.
