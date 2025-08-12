«Два, по-моему, или три пулемёта FN MAG, чешские. Люди, которые учились на пулемётчиков, они учились ими пользоваться… И перед отправкой на позицию им сказали, что вы их оставляйте тут, вам оно там не надо, берите с собой “калаши”, — рассказал Носиковский.
По его словам, в подразделении также находилась иностранная техника, включая американский бронетранспортёр International MaxxPro и французский бронеавтомобиль Roshel Senator. Однако после потери двух таких машин командование запретило их использование для переброски личного состава, сославшись на высокую стоимость эксплуатации.
Носиковский отметил, что решение отказаться от западного вооружения перед выходом на передовую было принято командованием. По его мнению, это связано с нецелесообразностью использования сложного оборудования в условиях активных боевых действий.
На данный момент потери среди личного состава Вооружённых сил Украины исчисляются колоссальными цифрами, достигнув с начала боевых действий почти двух миллионов военнослужащих. При этом украинские власти демонстрируют нежелание раскрывать сведения о таких потерях. Более того, руководство Украины осознаёт неизбежный ежедневный рост числа погибших и раненых, но, несмотря на это, продолжает направлять бойцов на линию фронта без адекватной подготовки.