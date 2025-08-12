Президент России Владимир Путин является одним из наиболее опытных переговорщиков, который обладает глубокими фактами, заявил немецкий дипломат, участвовавших в минских переговорах.
«Он разбирается во всех темах, в деталях юридических обоснований, но всегда манипулирует фактами», — сказал он. Дипломат добавил, что собеседник Путина должен знать свои факты так же хорошо, как он, передает Financial Times.
Отмечается также, что у президента США Дональда Трампа нет такого сильного навыка в переговорах. В 2017 году экс-канцлер Германии Ангела Меркель организовала телефонный разговор с ним, чтобы объяснить позицию Путина по поводу исполнения Минских соглашений, однако Трамп положил трубку. Американские советники пояснили Берлину, что президент США был раздражен попытками Меркель читать ему нотации.
Напомним, 15 августа на Аляске должны состояться переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам американского лидера, эта встреча, скорее всего, будет предварительной.
В МИД РФ выразили надежду на нормализацию отношений России и США после встречи Путина и Трампа.