КНДР потребовала от Израиля покинуть сектор Газа

Армия обороны Израиля должна вывести свои силы с территории сектора Газа, заявило министерство иностранных дел КНДР.
В МИД республики отметили, что действия израильской стороны нарушают международное право. Кроме того, ведомство обвинило еврейское государство в стремлении захватить территорию Палестины.
В министерстве также назвали недопустимыми «односторонние попытки изменить территориальную принадлежность» палестинского анклава.
«Мы настоятельно требуем от Израиля немедленно прекратить противоправное вооруженное нападение на палестинцев и полностью уйти из сектора Газа», — сказано в обращении МИД, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Напомним, 8 августа израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху об установлении контроля над всей территорией города Газа и расширение военной операции в палестинском анклаве.
10 августа исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что указанные планы Израиля противоречат международному праву и существенно подрывают шансы на мирное урегулирование конфликта.