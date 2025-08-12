Ричмонд
КНДР потребовала от Израиля покинуть сектор Газа

В МИД КНДР заявили, что действия израильской стороны в Газе нарушают международное право.

Источник: Аргументы и факты

Армия обороны Израиля должна вывести свои силы с территории сектора Газа, заявило министерство иностранных дел КНДР.

В МИД республики отметили, что действия израильской стороны нарушают международное право. Кроме того, ведомство обвинило еврейское государство в стремлении захватить территорию Палестины.

В министерстве также назвали недопустимыми «односторонние попытки изменить территориальную принадлежность» палестинского анклава.

«Мы настоятельно требуем от Израиля немедленно прекратить противоправное вооруженное нападение на палестинцев и полностью уйти из сектора Газа», — сказано в обращении МИД, которое цитирует Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Напомним, 8 августа израильский военно-политический кабинет согласовал предложение премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху об установлении контроля над всей территорией города Газа и расширение военной операции в палестинском анклаве.

10 августа исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза ООН заявил, что указанные планы Израиля противоречат международному праву и существенно подрывают шансы на мирное урегулирование конфликта.

