Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Венгрия не присоединилась к заявлению лидеров стран Евросоюза по Украине, следует из данных на официальном сайте объединения.

Источник: Reuters

«Венгрия не присоединяется к данному заявлению», — говорится в примечании к документу.

В нем отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении.

Кроме того, подписавшиеся государства пообещали и дальше вводить антироссийские санкции.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, отправленные на Украину, станут законной целью для Вооруженных сил. В Кремле подчеркивали, что накачивание ВСУ оружием со стороны западных стран не помогает переговорному процессу.

