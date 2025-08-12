Венгрия не присоединилась к заявлению ЕС по Украине

«Венгрия не присоединяется к данному заявлению», — говорится в примечании к документу.
В нем отмечается, что страны Евросоюза в координации с США и другими союзниками продолжат поддерживать Украину в разных сферах, в том числе в военном и дипломатическом отношении.
Кроме того, подписавшиеся государства пообещали и дальше вводить антироссийские санкции.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, отправленные на Украину, станут законной целью для Вооруженных сил. В Кремле подчеркивали, что накачивание ВСУ оружием со стороны западных стран не помогает переговорному процессу.