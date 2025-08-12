МИД уточняет данные о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании

Ранее появилась информация о том, что гражданская гвардия и Служба таможенного контроля Испании ликвидировали преступную организацию, которая занималась производством, а также распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции в провинциях Малага, Кордова и Севилья. В результате проведенной операции были освобождены 18 человек разных национальностей, в том числе и граждане Беларуси (подробнее мы писали здесь).