МИД уточняет данные о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Ранее появилась информация о том, что гражданская гвардия и Служба таможенного контроля Испании ликвидировали преступную организацию, которая занималась производством, а также распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции в провинциях Малага, Кордова и Севилья. В результате проведенной операции были освобождены 18 человек разных национальностей, в том числе и граждане Беларуси (подробнее мы писали здесь).
В МИД акцентировали внимание на том, что проводится работа, связанная с уточнением информации про освобождение граждан Беларуси из трудового рабства в Испании. В пресс-службе уточнили, что посольство в Беларуси в Испании находится в контакте с полицией и при необходимости белорусам окажут всю нужную консульско-правовую помощь.
