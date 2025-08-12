Ричмонд
МИД уточняет данные о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании

МИД уточняет информацию про освобождение граждан Беларуси из трудового рабства в Испании.

Источник: Комсомольская правда

МИД уточняет данные о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании. Подробности БелТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Ранее появилась информация о том, что гражданская гвардия и Служба таможенного контроля Испании ликвидировали преступную организацию, которая занималась производством, а также распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции в провинциях Малага, Кордова и Севилья. В результате проведенной операции были освобождены 18 человек разных национальностей, в том числе и граждане Беларуси (подробнее мы писали здесь).

В МИД акцентировали внимание на том, что проводится работа, связанная с уточнением информации про освобождение граждан Беларуси из трудового рабства в Испании. В пресс-службе уточнили, что посольство в Беларуси в Испании находится в контакте с полицией и при необходимости белорусам окажут всю нужную консульско-правовую помощь.

Ранее ЕС заявил про новые правила въезда с 12 октября 2025 — это коснется и белорусов.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об улучшении сотовой связи в Беларуси.

Кроме того, Минтруда сказало, кому запрещено снижать зарплату в Беларуси.

