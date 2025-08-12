Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лисицын: российские бойцы взяли под контроль Александро-Шультино

Военкор сообщил также об ожесточенных боях в Катериновке и Клебан-Быке.

Источник: Аргументы и факты

На константиновском направлении под контроль российских войск перешло село Александро-Шультино, сообщил во вторник в военкор Евгений Лисицын.

«Константиновское направление: позиционные бои в районе Полтавки и Русин Яра; ожесточенные столкновения в Катериновке и Клебан-Быке; Александро-Шультино под контролем», — написал он.

Военкор сообщил также о продвижении российских бойцов в районе села Предтечино, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 4 июля.

Ранее стало известно о переходе под контроль подразделений РФ Нового Шаховао под Добропольем.