Лисицын: российские бойцы взяли под контроль Александро-Шультино

На константиновском направлении под контроль российских войск перешло село Александро-Шультино, сообщил во вторник в военкор Евгений Лисицын.
«Константиновское направление: позиционные бои в районе Полтавки и Русин Яра; ожесточенные столкновения в Катериновке и Клебан-Быке; Александро-Шультино под контролем», — написал он.
Военкор сообщил также о продвижении российских бойцов в районе села Предтечино, об освобождении которого Минобороны РФ сообщило 4 июля.
Ранее стало известно о переходе под контроль подразделений РФ Нового Шаховао под Добропольем.