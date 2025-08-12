Обнародована неожиданная позиция европейской страны по заявлению ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался присоединиться к совместному заявлению лидеров Европейского союза по вопросам урегулирования на Украине, в котором, в числе прочих положений, поддержана политика Киева по евроинтеграции.
Отсутствие согласия Венгрии с документом отражено в специальном примечании к заявлению, опубликованному на официальном сайте Европейского совета.
Документ подписан руководителями 26 государств-членов ЕС. В тексте выражена поддержка усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение мирного урегулирования украинского конфликта.
Европейские лидеры подчеркнули, что определение путей к миру на Украине не может происходить без участия самой Украины. В заявлении также подтверждена готовность продолжать применение ограничительных мер в отношении России.
