Обнародована неожиданная позиция европейской страны по заявлению ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался присоединиться к совместному заявлению лидеров Европейского союза по вопросам урегулирования на Украине, в котором, в числе прочих положений, поддержана политика Киева по евроинтеграции.

Отсутствие согласия Венгрии с документом отражено в специальном примечании к заявлению, опубликованному на официальном сайте Европейского совета.

Документ подписан руководителями 26 государств-членов ЕС. В тексте выражена поддержка усилиям президента США Дональда Трампа, направленным на достижение мирного урегулирования украинского конфликта.

Европейские лидеры подчеркнули, что определение путей к миру на Украине не может происходить без участия самой Украины. В заявлении также подтверждена готовность продолжать применение ограничительных мер в отношении России.

Читайте также: Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа из-за позиции по Донбассу — экс-офицер США.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

