«Самый опасный город»: Трамп объявил столицу США «захваченной кровожадными преступниками и бездомными»

Дональд Трамп направил национальную гвардию в Вашингтон, округ Колумбия, и взял под свой контроль городскую полицию, охарактеризовав американскую столицу как «беззаконную», что резко расходится с официальной статистикой преступности.
Шаг президента США был незамедлительно осужден как «отвратительное, опасное и унизительное» посягательство на политическую независимость города, в котором проживают представители разных рас. Ожидается, что федеральный контроль будет действовать в течение 30 дней, подтвердили в Белом доме The Guardian.
Выступая на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, Трамп сказал, что он предпринимает «историческую акцию по спасению столицы нашей страны от преступности, кровопролития, бедлама, нищеты и чего-то еще худшего»: «Сегодня в Вашингтоне день освобождения, и мы собираемся вернуть нашу столицу».
Президент США назвал Вашингтон, округ Колумбия, «одним из самых опасных городов в мире», заявив, что уровень убийств в нем выше, чем в Боготе или Мехико, хотя уровень насильственных преступлений находится на самом низком уровне за последние 30 лет.
Министр обороны Пит Хегсет, который был в числе официальных лиц, присоединившихся к Трампу на трибуне, заявил, что 800 военнослужащих национальной гвардии выйдут на улицы Вашингтона в течение следующей недели. «Они будут сильными, они будут жесткими и они будут поддерживать своих партнеров из правоохранительных органов», — пообещал глава Пентагона.
Трамп, проигравший на президентских выборах в Вашингтоне демократу Камале Харрис с разницей в 86 процентных пунктов, добавил, что он может направить военных «в случае необходимости».
Ссылаясь на статью 740 Закона о самоуправлении округа Колумбия, президент впервые в его истории федерализирует столичное полицейское управление округа Колумбия. Он сказал, что объявляет чрезвычайное положение в области общественной безопасности и передает полицию под контроль генерального прокурора Пэм Бонди.
Трамп пообещал разрешить полиции «делать все, что они, черт возьми, захотят» перед лицом провокаций. «Это единственный язык, который они [предполагаемые преступники] понимают. Им нравится плевать в лицо полиции. Вы плюете, а мы наносим удар, и они получают очень сильный удар».
Статья 740 требует, чтобы мэр Мюриэл Боузер предоставляла «такие услуги столичной полиции, которые президент может счесть необходимыми и уместными», когда глава государства решит, что этого требуют «особые условия». Согласно закону, президент может осуществлять такой контроль только в течение 30 дней, если Конгресс не примет закон о его продлении.
После того как бывший сотрудник Администрации общего обслуживания Эдвард Користин — 19-летний сотрудник «департамента эффективности правительства» — подвергся нападению группы молодых людей на прошлой неделе возле своей машины, Трамп начал обсуждать возвращение федерального контроля над городом и использование национальной гвардии для подавления уличной преступности.
Вашингтон, округ Колумбия, сильно пострадал от последствий пандемии Covid-19. В 2023 году было зарегистрировано больше убийств, чем за любой другой год с 1997-го. В то время, по данным некоммерческой организации USAFacts, он входил в пятерку крупнейших по количеству убийств в крупных населенных пунктах — с населением более миллиона человек, — уступая только Мемфису в Теннесси, Сент-Луису в Миссури и Балтимору в Мэриленде.
Но число насильственных преступлений в Вашингтоне резко сократилось с 2023 года, несмотря на рост пандемии, и достигло 30-летнего минимума в день вступления Трампа в должность, а в этом году, согласно еженедельным отчетам департамента полиции, еще на 26%. Изменение уровня преступности согласуется с резким снижением уровня насилия в крупных городах по всей стране.
Американская столица стала намного безопаснее, чем была раньше, пишет The Guardian. В 1991 году Вашингтон назвали столицей убийств в США, где было убито 482 человека. К прошлому году общее число убийств сократилось до 187. В этом году этот показатель, как ожидается, будет ниже.
Тем не менее Трамп приказал целому ряду федеральных правоохранительных органов выйти на улицы Вашингтона в выходные в усиленном режиме. В минувшие выходные около 450 сотрудников полиции Капитолия Соединенных Штатов, Федеральной службы охраны, Бюро по борьбе с алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и других ведомств посетили городские кварталы.
На пресс-конференции в понедельник утром Трамп нарисовал кошмарный портрет города, «захваченного жестокими бандами и кровожадными преступниками, бродячими толпами необузданной молодежи, накачанными наркотиками маньяками и бездомными».
Генеральный прокурор округа Колумбия Джанин Пирро, бывшая ведущая Fox News, которую утвердили на этой должности только 2 августа, сказала, что она видела, как «слишком много насильственных преступлений совершается молодыми негодяями, которые думают, что могут объединиться в банды и отделать вас или кого-то еще».
Пирро выразила свое недовольство тем, что она считает чрезмерной снисходительностью, когда речь заходит о судебном преследовании несовершеннолетних. «Я не могу их арестовать. Я не могу привлечь их к ответственности, — сказала она. — Они обращаются в суд по семейным делам, где занимаются йогой и декоративно-прикладным искусством. Достаточно, сегодня все меняется».
Джанин Пирро призывает внести изменения в закон, которые позволили бы рассматривать более широкий круг дел несовершеннолетних в суде для взрослых.
В воскресенье Трамп снова обратился к социальным сетям с требованием, чтобы бездомные жители столицы уехали, разместив фотографии палаточных городков, снятые во время проезда его кортежа.
«Бездомные должны немедленно уехать, — написал Трамп на своей социальной платформе Truth в воскресенье утром, вскоре после того, как его отвезли из Белого дома в его гольф-клуб в Вирджинии. — Мы предоставим вам места для ночлега, но подальше от столицы».
Уровень бездомности в столице страны также снижается: самые последние данные на данный момент показывают снижение по сравнению с 2024 годом.
Заявление Трампа, который в понедельник помиловал своих сторонников, напавших на Капитолий США в Вашингтоне 6 января 2021 года, подверглось критике со стороны демократов и лидеров движения за гражданские права.
Элеонора Холмс Нортон, делегат без права голоса, представляющая округ Колумбия в Палате представителей, заявила, что это решение «является историческим посягательством на самоуправление округа Колумбия, контрпродуктивным, растущим захватом ресурсов округа Колумбия для использования в целях, не поддерживаемых жителями округа Колумбия, и является еще одним доказательством срочной необходимости принятия мой законопроект о статусе округа Колумбия».
Кен Мартин, председатель Национального комитета Демократической партии, сказал: «Трамп снова играет в политические игры, используя военнослужащих и сотрудников федеральных правоохранительных органов. Трампу наплевать на безопасность жителей округа Колумбия».
«Когда бунтовщики яростно штурмовали Капитолий и поступали неоднократные просьбы о привлечении национальной гвардии, Трамп не предпринял никаких действий. В довершение всего он выпустил из тюрьмы 1500 жестоких повстанцев, которые нападали на полицейских и нарушали местные и федеральные законы».
Эл Шарптон, основатель и президент Национальной сети действий, предположил, что вмешательство было продиктовано желанием отвлечь внимание от критики в адрес администрации по поводу рассмотрения дела Джеффри Эпштейна.
«Дональд Трамп был вдохновлен на этот отвратительный, опасный и унизительный поступок исключительно из личных интересов, — сказал он. — Давайте назовем причину этого нападения на город, где большинство населения составляют чернокожие, тем, чем оно является на самом деле: еще одной попыткой отвлечь его разгневанную, разочарованную аудиторию от того, как его администрация обращается с файлами Эпштейна».
Позже Мюриэл Боузер, мэр Вашингтона, которая придерживалась неконфронтационных отношений с Трампом, назвала его вмешательство «тревожным и беспрецедентным», но отказалась критиковать президента напрямую.
«Я уже говорила ранее и повторю, что, по моему мнению, мнение президента о Вашингтоне сформировано его опытом борьбы с Covid во время его первого президентского срока, — сказала она журналистам. — Это правда, что это были более сложные времена, связанные с некоторыми проблемами. Верно и то, что после Covid у нас произошел всплеск преступности, но мы быстро разработали законы и тактику, которые позволили убрать с наших улиц насильственных преступников и дали нашим полицейским больше инструментов».
Боузер заявила, что ее ведомство планирует следовать закону и сотрудничать с федеральным правительством, хотя «я не хочу сводить к минимуму вмешательство в нашу автономию». Она попросила о встрече с генпрокурором Бонди, которая будет временно курировать столичное полицейское управление.
В сопровождении Памелы Смит, начальника полиции округа Колумбия, и других городских чиновников Боузер добавила: «Хотя сегодняшняя акция является тревожной и беспрецедентной, я не могу сказать, что, учитывая некоторую риторику прошлого, мы полностью удивлены. Я могу сказать жителям округа Колумбия, что мы продолжим управлять нашим правительством таким образом, чтобы вы могли им гордиться».
На вопрос о намеке Трампа на то, что он может развернуть вооруженные силы США, если потребуется, мэр ответила: «Я думаю, что говорю от имени всех американцев. Мы не считаем законным использование американских вооруженных сил против американских граждан на американской земле. Я не юрист, но думаю, что это довольно широко распространенный факт».
Тем временем Хаким Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей, назвал Трампа «королем-подражателем» и заявил, что его план «натравить национальную гвардию на молодежь и бездомных в городе» не имеет под собой правовой основы и поставит под угрозу безопасность жителей столицы нашей страны".
Он добавил: «Мы солидарны с жителями округа Колумбия и отвергаем этот неоправданный захват власти как незаконный».