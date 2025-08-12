«Самый опасный город»: Трамп объявил столицу США «захваченной кровожадными преступниками и бездомными»

«Я уже говорила ранее и повторю, что, по моему мнению, мнение президента о Вашингтоне сформировано его опытом борьбы с Covid во время его первого президентского срока, — сказала она журналистам. — Это правда, что это были более сложные времена, связанные с некоторыми проблемами. Верно и то, что после Covid у нас произошел всплеск преступности, но мы быстро разработали законы и тактику, которые позволили убрать с наших улиц насильственных преступников и дали нашим полицейским больше инструментов».