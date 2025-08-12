Минюст требует роспуска четырех оппозиционных партий из блока «Победа»

Как сообщается в релизе министерства, в основу иска легло обращение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) от 21 июля и доказательства, представленные компетентными органами в соответствии с Законом о политических партиях.
ЦИК и Служба информации и безопасности утверждают, что 6 июля 2025 года лидеры четырех партий приняли участие в Москве в съезде, организованном Иланом Шором, где тот объявил о создании избирательного блока «Победа» и планах участия в парламентских выборах 28 сентября 2025 года.
В отчёте ЦИК от октября 2024 года, составленном по итогам проверки финансирования четырёх партий, были выявлены совместные действия, как правило, замаскированные, с целью повлиять на результаты выборов прошлой осени. Согласно проверенным данным, эти действия направлялись и координировались Иланом Шором.
Ведомство такжде указывает, что вышеуказанные четыре партии «активизировались сразу после объявления неконституционности партии “Шор”, взяв под свой контроль ее структуры, ресурсы и людей, обеспечив тем самым передачу политической инфраструктуры новым формированиям».
Ранее ЦИК отказал блоку «Победа» в регистрации для участия в парламентских выборах 28 сентября. Лидеры блоковых партий заявили, что намерены подавать заявки в отдельности.
Конституционный суд Молдовы 19 июня 2023 года принял решение признать партию «Шор» не соответствующей Основному закону страны. В состав КС, принявшего это решение, вошли Николае Рошка, Люба Шова и Домника Маноле. Судьи Сергей и Владимир Цуркан выразили особое мнение. Это первый в истории независимой Молдовы запрет политической партии после 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.
Зимой 2024 года партия «Шор» была исключена из Государственного реестра юридических лиц.
Законодательство Молдовы закон запрещает создание или использование политического формирования для продолжения деятельности запрещенной партии.