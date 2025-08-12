Минюст требует роспуска четырех оппозиционных партий из блока «Победа»

Конституционный суд Молдовы 19 июня 2023 года принял решение признать партию «Шор» не соответствующей Основному закону страны. В состав КС, принявшего это решение, вошли Николае Рошка, Люба Шова и Домника Маноле. Судьи Сергей и Владимир Цуркан выразили особое мнение. Это первый в истории независимой Молдовы запрет политической партии после 1991 года, когда была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.