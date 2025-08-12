Трамп поставил войну на паузу: объявлен очередной перерыв в тарифах для Китая

Президент США Дональд Трамп в очередной раз отложил введение жестких тарифов в отношении Китая, объявив об очередной 90-дневной паузе всего за несколько часов до истечения срока действия последнего соглашения между двумя крупнейшими экономиками мира.
В понедельник Трамп подписал указ, продлевающий крайний срок для повышения тарифов в отношении Китая до 10 ноября, подтвердили официальные лица агентству Reuters.
Ранее в тот же день китайские официальные лица заявили, что надеются, что Соединенные Штаты будут стремиться к «позитивным» результатам в торговле в понедельник, поскольку 90-дневная разрядка, достигнутая между двумя странами в мае, подходит к концу.
Министерство торговли Китая в заявлении, опубликованном рано утром во вторник, заявило, что оно приостановит действие дополнительных тарифов на товары из США еще на 90 дней после того, как Трамп подписал указ о продлении тарифного перемирия.
Китай сохранит свои тарифы на американские товары на уровне 10%, говорится в заявлении, и примет меры для устранения нетарифных барьеров, с которыми сталкиваются американские товары. Пекин также отложит на 90 дней включение американских компаний, против которых он выступил в апреле, в списки, ограничивающие торговлю и инвестиции.
«Мы надеемся, что США будут сотрудничать с Китаем, чтобы следовать важному консенсусу, достигнутому в ходе телефонного разговора между главами двух государств… и стремиться к положительным результатам на основе равенства, уважения и взаимной выгоды», — заявил представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь в более раннем заявлении в понедельник.
Официальные лица Китая и США заявили, что ожидают продления паузы после последнего раунда торговых переговоров, состоявшегося в прошлом месяце в Стокгольме. Скотт Бессент, министр финансов США, заявил на прошлой неделе, что у США есть «предпосылки» для заключения торговой сделки с Китаем и что он с оптимизмом смотрит на дальнейший путь, напоминает The Guardian.
Неспособность достичь соглашения будет иметь серьезные последствия. Трамп пригрозил Китаю повышением тарифов до 245%, а Пекин пригрозил ответными тарифами в размере 125%, что привело к торговой войне между крупнейшими экономиками мира.
В воскресенье Трамп написал в TruthSocial, что Китаю следует в четыре раза увеличить закупки соевых бобов в США, чтобы помочь сократить дефицит торгового баланса между США и Китаем.
В настоящее время экспорт из США в Китай облагается пошлинами в размере около 30%, а импорт из Китая облагается базовым тарифом в размере 10% и дополнительным тарифом в размере 20% в ответ на обвинения Поднебесной в контрабанде фентанила. Некоторые продукты облагаются налогом по более высоким ставкам. Экспорт из США в Китай облагается пошлинами в размере около 30%, отмечает The Guardian.
Федеральная резервная система и многие экономисты утверждают, что тарифы приведут к росту цен в США. Стратеги Goldman Sachs подсчитали, что до июня 2025 года американские потребители понесут 22% расходов, связанных с тарифами. Ожидается, что эта доля возрастет до 67%, если последние тарифы будут действовать по той же схеме, что и предыдущие.
До истечения срока действия тарифов производители чипов Nvidia и AMD согласились выплачивать правительству США 15% своей выручки от продажи передовых чипов Китаю в обмен на лицензии на экспорт на рынок.
Стивен Олсон, бывший торговый переговорщик США, рассказал Bloomberg об этой сделке: «То, что мы наблюдаем, по сути, является монетизацией торговой политики США, при которой американские компании должны платить правительству за разрешение на экспорт. Если это так, то мы вступили в новый и опасный мир».