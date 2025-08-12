На Западе заявили, что у Украины остался «последний шанс» на выживание

«Это последний шанс Украины выжить как государство», — подчеркнул он, передаёт ТАСС.
В случае затягивания конфликта, Украина рискует полностью прекратить своё существование, считает бывший аналитик военной разведки США.
А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.
