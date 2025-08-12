Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе заявили, что у Украины остался «последний шанс» на выживание

Судьба Украины «как государства» зависит от результатов диалога между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил американский военный аналитик, разведчик-морпех в отставке Скотт Риттер.

Источник: Life.ru

«Это последний шанс Украины выжить как государство», — подчеркнул он, передаёт ТАСС.

В случае затягивания конфликта, Украина рискует полностью прекратить своё существование, считает бывший аналитик военной разведки США.

А ранее в Пентагоне заявили, что территориальный обмен необходим для урегулирования конфликта на Украине. При этом ни одна сторона не получит полного удовлетворения, уточнили там.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше