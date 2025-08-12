«СВ»: бомбы и БПЛА ударили по крупному району сосредоточения ВСУ на Сумщине

Крупный район сосредоточения украинских боевиков в Сумской области стал целью комплексного удара с использованием самолетов Су-34 и дронов, сообщил во вторник Telegram-канал «Северный Ветер».
«Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с УМПК и БПЛА “Герань-2”. Добивание осуществлялось сбросами с БПЛА», — уточняется в публикации.
Сообщается о потере противником в результате удара до полусотни боевиков, а также до десятка единиц западной техники ВСУ, в том числе двух танков и четырех БМП.
Кроме того, уничтожены склад с боеприпасами и множество единиц техники противника.
Ранее стало известно о ликвидации российскими десантниками готовившихся к форсированию Днепра боевиков ВСУ.