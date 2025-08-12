Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«СВ»: бомбы и БПЛА ударили по крупному району сосредоточения ВСУ на Сумщине

В результате удара противник потерял до полусотни боевиков и множество единиц техники.

Источник: Аргументы и факты

Крупный район сосредоточения украинских боевиков в Сумской области стал целью комплексного удара с использованием самолетов Су-34 и дронов, сообщил во вторник Telegram-канал «Северный Ветер».

«Удары наносились управляемыми авиабомбами ФАБ-500 с УМПК и БПЛА “Герань-2”. Добивание осуществлялось сбросами с БПЛА», — уточняется в публикации.

Сообщается о потере противником в результате удара до полусотни боевиков, а также до десятка единиц западной техники ВСУ, в том числе двух танков и четырех БМП.

Кроме того, уничтожены склад с боеприпасами и множество единиц техники противника.

Ранее стало известно о ликвидации российскими десантниками готовившихся к форсированию Днепра боевиков ВСУ.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше